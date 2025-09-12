O Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε το δικό του τενιστικό σπίτι, μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα νότια προάστεια.

Η προσαρμογή - εγκατάσταση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα ολοκληρώνεται βήμα - βήμα. Ο Σέρβος τενίστας έχει αποκτήσει το δικό του σπίτι στα νότια προάστεια, έχει κυκλοφορήσει στα μέρη όπου θα μείνει με την οικογένειά του και έχει κάνει την τενιστική του έρευνα.

Λίγες ημέρες πριν ο Νόλε βρέθηκε στο tennis club στο Καβούρι, κάνοντας προπόνηση με τον μικρό του γιο Στέφαν. Σε μία από τις στιγμές χαλάρωσης ο Σέρβος πέρασε χρόνο με τον 11χρονο γιο του, παίζοντας μαζί του τένις μαθαίνοντας του παράλληλα μικρά μυστικά του αθλήματος.

Βέβαια, ο Τζόκοβιτς έκανε και άλλες εξορμήσεις σε άλλα tennis club βρίσκοντας το τενιστικό του σπίτι στο 91 Athens Riviera Tennis Club, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Βούλας. Πρόκειται για ένα tennis club υπερσύγχρονο, το οποίο μετράει μόλις ένα χρόνο λειτουργίας και συνδυάζει premium εγκαταστάσεις και lifestyle το οποίο ταιριάζει απόλυτα με τον «θρύλο» του τένις.

Σημειώνεται πως ο 38χρονος αναμένεται να βρεθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13-14/9) στο κεντρικό court του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια του ζευγαριού Ελλάδα - Βραζιλία για το Davis Cup.