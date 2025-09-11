H κλήρωση των αγώνων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία, ανοίγει ουσιαστικά το tie για το Davis Cup, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Βραζιλία το Σαββατοκύριακο (13-14 Σεπτεμβρίου) για τα play-offs του World Group I στο Davis Cup, στο ανακαινισμένο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ.

Την Παρασκευή (12/9) στο ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί η κλήρωση των αγώνων. Συγκεκριμένα πριν από την κλήρωση στις 11:00 θα γίνει η εκδήλωση Meet & Greet, όπου οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, που θα καθορίσει τα ζευγάρια των αγώνων για το Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά στις 11:45 θα ακολουθήσει οι συνεντεύξεις Τύπου.

Το Σάββατο (13/9) θα πραγματοποιηθούν δύο αγώνες μονού, με ώρα έναρξη τις 18:00. Την Κυριακή (14/9) οι αγώνες θα ξεκινήσουν 17:00 με ένα διπλό κι αναλόγως με ένα ή δύο μονά. Η εθνική ομάδα που θα φθάσει στις τρεις νίκες, θα πάρει και την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Το ζητούμενο για την εθνική ομάδα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε στο US Open, έτσι ώστε η εθνική ομάδα πάνοπλη να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στη δυνατή ομάδα της Βραζιλίας, που έχει έρθει στην Αθήνα με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και δικό της ηγέτη τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα.