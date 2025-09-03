Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ζοάο Φονσέκα θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους φιλάθλους στο tie της Ελλάδας με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Βραζιλίας, που θα βρεθούν αντιμέτωπες το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ για το Davis Cup.

O Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.27) θα ηγηθεί της ελληνικής ομάδας, ενώ η Βραζιλία θα έρθει στην Αθήνα με τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα (Νο.42), ένα από τα νέα αστέρια του παγκόσμιου τένις.

Όπως ανακοινώθηκε η Ελλάδα θα έχει στη σύνθεσή της τους: Στέφανο Τσιτσιπά (Νο.27), Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.315), Αριστοτέλη Θάνο (Νο.463), Γιάννη Ξυλά (Νο.732) και Πέτρο Τσιτσιπά (Νο.230 διπλό), με κάπτεν στο tie τον Απόστολο Τσιτσιπά.

Με τη σειρά της η Βραζιλία θα έχει στη δική της σύνθεση τους: Ζοάο Φονσέκα (No.42), Τιάγκο Ζάιμποθ Βιουντζ (No.143), Ματέους Πουτσινέλι Ντε Αλμέιντα (No.281), Ράφαελ Μάτος (Νο.48 διπλό) και Μαρτσέλο Μέλο (No.52).

Οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο (13/9) στις 18:00, με δύο αγώνες στα μονά και την Κυριακή (14/9) στις 17:00, με το πρόγραμμα με το διπλό και στη συνέχεια θα γίνουν τα αντίστροφα μονά, εφόσον χρειαστεί, καθώς το tie ολοκληρώνεται αν μια ομάδα φτάσει τις τρεις νίκες. Η νικήτρια ομάδα θα μπει στους qualifiers και θα διεκδικήσει το 2026 την είσοδο στην τελική φάση του τουρνουά της επόμενης χρονιάς.

