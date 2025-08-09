Η οικογένεια Ναδάλ, ο Ράφα και η σύζυγός του Μέρι Περέγιο, απέκτησε νέο μέλος με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ έγινε ξανά πατέρας, μιας κα την περασμένη Πέμπτη (7/8) αυτός και η σύζυγός του Μέρι Περέγιο απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους. Ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο θα ονομαστεί Μικέλ, προς τιμήν του πατέρα της γυναίκας του.

Η είδηση έγινε γνωστή από τις εφημερίδες Última Hora και Diario de Mallorca. Οι γονείς και το νεογέννητο μωρό του έμειναν να για δύο ημέρες στο νοσοκομείο Quirónsalud Palmaplanas, απ' όπου κι έφυγαν το Σάββατο (9/8).

Άξιο να σημειωθεί πως ο Ράφα Ναδάλ και η Μέρι Περέγιο διατηρούν σχέση πάνω από 20 χρόνια, όταν ο Ισπανός ήταν 19 ετών και εκεί 17. Παντρεύτηκαν το 2019 στη Μαγιόρκα και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.