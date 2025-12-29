Η Φρόσω Δρακάκη και η Σελέν Ερντέμ, πραγματοποίησαν δηλώσεις πριν την έναρξη του All Star Game γυναικών, με τη δεύτερη να μιλάει ελληνικά.

Το All Star Game γυναικών, βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιωάννινα.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οι προπονήτριες των δύο ομάδων Φρόσω Δρακάκη και Σελέν Ερντέμ, παραχώρησαν δηλώσεις σχετικά με τη γιορτή του μπάσκετ γυναικών που διεξάγεται για πρώτη φορά εκτός Αθηνών.

Επίσης, αποκάλυψαν και τα πλάνα τους ενόψει του παιχνιδιού, τονίζοντας πως σημασία έχει να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά, όσοι παίρνουν μέρος στο All Star Game.

Μάλιστα, η Σελέν Ερντέμ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο All Star Game, ενώ έκανε και τις πρώτες τις δηλώσεις από τα ελληνικά που έχει μάθει στο διάστημα που βρίσκεται στη χώρα μας.