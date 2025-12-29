Basketaki Salonica: Εορταστικό Top 10 με... δώρα όμορφες φάσεις

Ο Άγιος Βασίλης ήρθε... νωρίτερα και ένα ακόμα Novibet Top 10 είναι εδώ για να χαρίσει όμορφες στιγμές.

Στο νο 10 ο Αθανάσιος Δαγκλιάρης των ΟΑΣΘ τα κάνει όλα ωραία στο coast to coast που επιχειρεί, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου και κάνοντας μια κουλ προσποίηση για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Στο νούμερο 9 ο Αργύρης Λεφάκης των Sky is the Limit προλαβαίνει τον αντίπαλο του στο νήμα και του κάνει ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ.

Στη θέση 8 ο Κωνσταντίνος Θαλασσινός πετάει στα ουράνια και κόβει την προσπάθεια του αντιπάλου του, χαρίζοντας θέαμα.

Στο νούμερο 7 ο Σπύρος Τρικαλιώτης των Goon Squad προλαβαίνει τη λήξη του χρόνου της επίθεσης και με ένα φοβερό floater από τα έξι μέτρα αναπαύει την πορτοκαλί θεά στο διχτάκι.

Στο νο 6 ο Σπύρος Χαλκιαδάκης των Mammoth βλέπει τον χρόνο στην κλεψύδρα να λιγοστεύει και με ένα δύσκολο εκτός ισορροπίας τρίποντο προλαβαίνει να σημειώσει το τρίποντο για την ομάδα του.

Στο νούμερο 5 ο Γιώργος Ζλατάνος των Brick City Salonica λέει "όχι" στον προσωπικό του αντίπαλο και με δύο μπλοκ στα ίσια προστατεύει ικανοποιητικά το καλάθι της ομάδας του.

Στη θέση 4 ο Θράσος Οδοντίδης της Puebla παίρνει τα βήματα του αντιπάλου του και με ένα φοβερό άλμα χαρίζει ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο για το μπλοκ.

Στο νούμερο 3 ο Θοδωρής Αποστολίδης βρίσκει με κλειστά μάτια τον συμπαίκτη του Παναγιώτη Δημητρίου και χαρίζουν ένα πολύ όμορφο καλάθι για λογαριασμό της ΠΟΠ 84.

Στο νούμερο 2 η Partouzan Salonica κάνει επίδειξη αντεπίθεσης με φρενήρη ρυθμό κρύβοντας την μπάλα και σημειώνοντας ένα τρομερό highlight.

Στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας δεν μπορούσε να λείπει ο Παναγιώτης Κατσαδούρης, που σαν σίφουνας πέρασε από την άμυνα των SKG Bugs και πέτυχε ένα σπουδαίο καλάθι.