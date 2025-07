Η Σαμπαλένκα συνεχίζει στα προημιτελικά στο Wimbledon

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την πρώην συμπαίκτριά της στο διπλό, Ελίζ Μέρτενς με 2-0 σετ, πέρασε στα προημιτελικά στο Wimbledon.

H Aρίνα Σαμπαλένκα γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι της Ελίζ Μέρτενς, μαζί έχουν κατακτήσει τους τίτλους στο διπλό γυναικών στο US Open το 2019 και στο Australian Open το 2021.

Έτσι στο ραντεβού τους για μια θέση στα προημιτελικά του Wimbledon, η Σαμπαλένκα στα κρίσιμα σημεία ήταν καλύτερη από τη Βελγίδα κι επικρατώντας με 6-4, 7-6(4) συνεχίζει την πορεία της, ψάχνοντας για τον 1ο τελικό της στο All England Club.

