Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ καθώς αποχώρησε από την προετοιμασία της Κρουζ Αζούλ προκειμένου να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ καθώς ο 28χρονος ακραίος μπακ τα έχει βρει σε όλα με τον Δικέφαλο και από τη στιγμή που η Κρουζ Αζούλ άναψε το πράσινο φως, όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους.

Ο μεξικάνικος σύλλογος θα καρπωθεί ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει και bonus επίτευξης στόχων στις 500 χιλιάδες ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τον Δικέφαλο.

Μάλιστα, ο Μεξικανός αμυντικός αποχώρησε από τη μίνι προετοιμασία της ομάδας στο Βανκούβερ του Καναδά, επέστρεψε στο Μεξικό και το πρωί της Πέμπτης (05/02) αναμένεται να είναι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε ότι η UEFA περιμένει τις ανανεωμένες λίστες των ομάδων για το Champions League, το Europa League και το Conference League μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05/02).