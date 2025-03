Την ισχυρή ομάδα της Βραζιλίας θα φιλοξενήσει η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο για το World Group Ι του Davis Cup.

H Bραζιλία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής ομάδας τον Σεπτέμβριο στα πλαίσια του World Group I του Davis Cup. Το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου ή 13-14 Σεπτεμβρίου, η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία για το World Group Ι του Davis Cup, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στους Qualifiers για τη διοργάνωση του 2026.

Οι αγώνες θα γίνουν στην Ελλάδα, σε έδρα και επιφάνεια που θα αποφασίσει η ελληνική ομοσπονδία. Μετά και τη νίκη της στο συναρπαστικό tie με την Αίγυπτο στο Ace Tennis Club τον προηγούμενο μήνα, η ελληνική ομάδα θα επιστρέψει στο World Group I για 3η διαδοχική χρονιά. Θυμίζουμε πως είχε παίξει επίσης στην κατηγορία το 2023 και το 2024, αλλά είχε ηττηθεί από τις Σλοβακία και Σερβία αντίστοιχα.

Η Βραζιλία είναι μια ομάδα που βρίσκεται στο Νο.19 της παγκόσμιας κατάταξης αυτή τη στιγμή και αποτελεί μια από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, με πολύ δυνατές ομάδες και τα τελευταία χρόνια.

Στα πρόσφατα παιχνίδια με τη Γαλλία είχε για τα μονά τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ και τον Ζοάο Φοσνσέκα. Η Ελλάδα στο tie με την Αίγυπτο αγωνίστηκε χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά είχε για 1η φορά στο δυναμικό της τον Στέφανο Σακελλαρίδη, που έκανε ένα πολύ καλό ντεμπούτο με δύο νίκες στα μονά.

Αν είναι πλήρης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τον Σεπτέμβριο, σίγουρα θα έχει τύχη για να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στους Qualifiers, τις κορυφαίες ομάδες δηλαδή του κόσμου, που θα διεκδικήσουν και το τρόπαιο το 2026.

Όλα τα ζευγάρια για το World Group I

2025 Davis Cup World Group I:



🇨🇦 Canada (c)* v Israel 🇮🇱

🇫🇮 Finland v Bulgaria 🇧🇬 (c)*

🇷🇸 Serbia (c)* v Turkiye 🇹🇷

🇬🇧 Great Britain v Poland 🇵🇱 (c)*

🇨🇱 Chile (c)* v Luxembourg 🇱🇺

🇧🇷 Brazil v Greece 🇬🇷 (c)*

🇸🇰 Slovakia (c)* v Colombia 🇨🇴

🇰🇷 Korea, Rep. (c)* v Kazakhstan 🇰🇿

🇨🇭…