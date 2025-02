O Nικ Κύργιος πιάστηκε από το καυτό φιλί τής Μπενετέτα Μπέμε στον Ρικάρντο Καλαφιόρι και δεν άργησε να το σχολιάσει.

Ο Νικ Κύργιος απλά έχει χάσει το μέτρο, μέσα από τα social media συνεχίζει να «πυροβολεί», με κεντρικό του στόχος τον Γιάνικ Σίνερ και την υπόθεση ντόπινγκ που εκκρεμεί και θα τελεσιδικήσει στο CAS.

Oμως ο 29χρονος Αυστραλός, δεν σταματά, ανεξάρτητα με το πρόσωπο. Το τελευταίο του διπλό χτύπημα, αρχικά, αφορούσε τον 29χρονο Πορτογάλο τενίστα, Γκονζάλο Ολιβέιρα, Νο.194, που τέθηκε σε αναστολή, επειδή βρέθηκε θετικός στην απογορευμένη ουσία μεθαμφεταμίνη.

«Τα στεροειδή είναι καλά, αλλά αυτό είναι παράλογο. Ο κόσμος του τένις τρελαίνεται», σχολίασε ο Κύργιος, με εμφανή αναφορά στην υπόθεση Σίνερ.

Another Nick Kyrgios dig aimed at Jannik Sinner #janniksinner #kyrgios #ATP #tennis pic.twitter.com/nsNPSSxIIF

Μετά στα ραντάρ του έπιασε την Μπενετέτα Μπέμε, την πρώην φίλη του Ρικάνρτο Καλαφιόρι. Αφορμή αποτέλεσε το βίντεο που είχε γίνει viral τον περασμένο Μάιο μετά το παιχνίδι της Μπολόνια με τη Γιουβέντους (3-3), που χάρισε στην Μπολόνια μια θέση στο Champions League.

Ο πρώην παίκτης της Μπολόνια και νυν της Αρσεναλ, έδινε συνέντευξη στην Τζόρτζια Ρόσι και το DAZN Ιtalia, όταν η Μπέμε μπήκε στο πλάνο κι έδωσε ένα καυτό φιλί στον αγαπημένο της.

The way Calafiori’s girlfriend marked her territory… I loved it pic.twitter.com/bddSaqkWqF