Ένας τραυματισμός που συμβαίνει μία φορά στα δέκα χρόνια, η απόρριψη από τη Ρόμα και το δύσκολο ξεκίνημα με την εθνική Ιταλίας δεν ήταν αρκετά ώστε να σταματήσουν τον Ρικάρντο Καλαφιόρι. Ο νεαρός στόπερ των Aτζούρι στο EURO 2024, είναι παράδειγμα του «επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς».

Όλα φαίνονται ωραία κάτω από τα φώτα της «Αιώνιας Πόλης», γι’ αυτό δύσκολα αποχαιρετάς τη Ρώμη. Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι χρειάστηκε να την αφήσει, χωρίς να γνωρίζει ότι παραδόξως αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του. Ο 22χρονος αμυντικός της Σκουάντρα Ατζούρα, μέχρι να δει τη φωτογραφία του δίπλα στους Νέστα, Καναβάρο και Μαλντίνι, ήρθε αντιμέτωπος με έναν τραυματισμό που παραλίγο να βάλει τέλος στη σύντομη καριέρα του.

Η αφιλόξενη για εκείνον Ρόμα, που τον πούλησε για… ψίχουλα, βλέπει τώρα έναν ολοκληρωμένο αμυντικό, καθοριστικό στην πρόκριση της Ιταλίας στους «16» του EURO 2024.

Όσο οι Τζιαλορόσι μετανιώνουν για τις αποφάσεις του παρελθόντος, άλλες ομάδες «σφάζονται στην ποδιά» ενός από τους παίκτες που έχουν ήδη ξεχωρίσει στα γήπεδα της Γερμανίας.

Μία καριέρα που κινδύνεψε να τελειώσει πριν καν αρχίσει

Ο Καλαφιόρι ήταν 16. Είχε μόλις υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Τζιαλορόσι. Πολλοί μιλούσαν για το νέο wonderkid που έχει να επιδείξει το ιταλικό ποδόσφαιρο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Ένας σοκαριστικός τραυματισμός έφερε την καριέρα του στο όριο ενός πολύ πρόωρου τέλους.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρόμα και Βικτόρια Πλζεν για το UEFA Youth League, ο 22χρονος σήμερα στόπερ διέλυσε το γόνατό του, με τους ειδικούς να λένε ότι τέτοιο περιστατικό μπορεί να προκύψει μία φορά στα δέκα χρόνια! Ένας διακεκριμένος αθλητίατρος, μιλώντας στην «Corriere dello Sport», υποστήριξε μάλιστα ότι αντίστοιχη ζημιά μπορεί να γίνει στο… motocross κι όχι στο ποδόσφαιρο.

Στο «αντίο» του, ο ίδιος υποσχέθηκε να επιστρέψει δυνατότερος και να βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία. Παρά τις όποιες αμφιβολίες, τα κατάφερε. Ο Ιταλός αναφέρεται σήμερα στον τραυματισμό του λέγοντας πως υπήρξε τυχερός μέσα στην ατυχία, λόγω της ηλικίας του. Εκτός αυτού, η παιδική του αφέλεια δεν τον άφησε να κατανοήσει πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και να τον αποθαρρύνει, παρά το ότι οι πιθανότητες δεν ήταν τότε με το μέρος του.

Η επιστροφή στη Ρόμα και ο… δύσπιστος Μουρίνιο

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2019, ο Καλαφιόρι πέρασε ως αλλαγή σε ματς της Ρόμα Κ19 κόντρα στην Κίεβο Βερόνα, ύστερα από 347 ημέρες απουσίας. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο ίδιος κλήθηκε να διαχειριστεί την αβεβαιότητα του μέλλοντός του και τις δεύτερες σκέψεις για το αν θα μπορέσει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Όταν επέστρεψε, έπρεπε να... μιλήσει με το παιχνίδι του, «φιμώνοντας» όσους έλεγαν ότι δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος.

Ο Ιταλός αμυντικός μετά το comeback του πήρε λεπτά συμμετοχής στη μεγάλη ομάδα των Ρωμαίων, απολαμβάνοντας μάλιστα της εμπιστοσύνης του τότε προπονητή της, Πάουλο Φονσέκα.

«Πρέπει να δώσουμε στον Καλαφιόρι χώρο να ωριμάσει. Το να του φουσκώνουμε τα μυαλά και να τον μεταχειριζόμαστε λες και είναι ο καλύτερος στον κόσμο δεν θα τον βοηθήσει. Ωστόσο, όλοι μας πιστεύουμε ότι θα έχει ένα λαμπρό μέλλον».

Ο Ίβηρας τεχνικός ήξερε πως έπρεπε να κρατήσει τον νεαρό αμυντικό προσγειωμένο και είχε πλάνο για το πώς θα τον αξιοποιούσε, ωστόσο το «διαζύγιό» του με τη Ρόμα το 2021 και η αντικατάστασή του από τον Ζοζέ Μουρίνιο το καλοκαίρι του ίδιου έτους, θα άλλαζε μία για πάντα τη διαμονή του Καλαφιόρι στην πρωτεύουσα.

«Σε αυτή τη γενιά της εθνικής Ιταλίας δεν υπάρχει αρκετό ταλέντο». Αυτή τη διαπίστωση είχε κάνει ο Πορτογάλος τη χρονιά που πήρε τα ηνία της ομάδας. Αν κάποιος έχει κάτι να προσάψει στον Μουρίνιο, αυτό είναι το ότι δεν τα πάει πολύ καλά με τους νεαρούς παίκτες και δεν είναι λίγες οι φορές έχει πέσει έξω στις εκτιμήσεις του. Μετά τις περιπτώσεις των Ντε Μπρόινε και Σαλάχ, ο Καλαφιόρι ήλθε να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η συνεργασία του 17χρονου τότε αμυντικού με το νέο του προπονητή διήρκεσε μόλις τρεις μήνες. Ο πρώτος, λάμβανε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής, ενώ άκουγε σχόλια σχετικά με το πόσο ανέτοιμος ήταν. Αναζητούσε την ομάδα στην οποία θα ωρίμαζε ως παίκτης και η Ρόμα με τη σειρά της δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον βοηθήσει στο να τη βρει.

Στο τέλος της σεζόν 2021-22, οι «τζιαλορόσι» πούλησαν τον Καλαφιόρι στη Βασιλεία αντί μόλις 2,6 εκατ. ευρώ. Ελάχιστα χρήματα για το κάποτε πολλά υποσχόμενο project της. Είναι αυτή μία απόφαση που… μετανιώνει σήμερα η Ρόμα; Σύμφωνα με τον Ντε Ρόσι, είναι.

De Rossi on Roma’s new long-term project: “I can’t stomach the thought that we lost Frattesi and Calafiori.” https://t.co/xnISCa5cKS — RomaPress (@ASRomaPress) May 20, 2024

Σύντομη στάση στη Βασιλεία και εκτόξευση στην Μπολόνια

Ερωτηθείς για τη μεταγραφή του στην ελβετική ομάδα, ο Καλαφιόρι είχε πει χαρακτηριστικά: «Αρχικά δεν ήμουν πολύ πεπεισμένος. Ένιωθα σχεδόν υποχρεωμένος να φύγω από τη Ρόμα. Άλλαξα όμως αμέσως γνώμη. Στη Βασιλεία είχαν όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να εξελιχθεί. Κατέγραψα 38 συμμετοχές στην πρώτη μου χρονιά. Αυτό έψαχνα κι αυτό με βοήθησε να βελτιωθώ».

Μόλις μία σεζόν έμεινε εκεί, αυτή όμως ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. Έχοντας ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, ο Ιταλός αμυντικος βρισκόταν σε κάθε ματς στο αρχικό σχήμα και μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς είχε σκοράρει μία φορά, μοιράζοντας παράλληλα τρεις ασίστ.

FC Basel have signed Italian left back Riccardo Calafiori from Roma on a 3 year deal with an option to extend 🇮🇹✍️



📸 @FCBasel1893 pic.twitter.com/ZiPBCB67oO — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 31, 2022

Αυτή ήταν η νέα αρχή που χρειαζόταν. Δεν το ήξερε, αλλά προετοίμαζε το έδαφος για την επιστροφή του στη Serie A. Η Μπολόνια τον παρακολουθούσε με ενδιαφέρον κι όταν βρήκε την ευκαιρία τον έκανε δικό της καταβάλλοντας στη Βασιλεία το ποσό των 4 εκατ. ευρώ.

Η καινούρια του ομάδα υπήρξε η μεγαλύτερη έκπληξη της περασμένης χρονιάς όχι μόνο στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Καλαφιόρι εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και βρήκε τον χώρο να «ξεδιπλώσει» το δικό του ταλέντο, μπροστά στα μάτια όσων κάποτε τον περιφρόνησαν.

Ο Τιάγκο Μότα μετακίνησε τον Ιταλό μπακ και από τα χαφ τον έφερε στο κέντρο της άμυνας. Ως παίκτης των Ροσομπλού ήταν αεικίνητος. Δραστηριοποιούνταν και στη μεσαία γραμμή, ανέβαινε συχνά ψηλά, αναλαμβάνοντας την προώθηση της μπάλας στο επιθετικό τρίτο. Επιπλέον, μεταξύ των συμπαικτών του ήταν πρώτος σε ανακτήσεις κατοχής (174), ενώ είχε εκπληκτικό ποσοστό και στις αναχαιτήσεις (96%), με 1.88 κατά μέσο όρο σε 90’ παιχνιδιού.

Δύο γκολ και πέντε ασίστ είναι ο απολογισμός από τη θητεία του στην Μπολόνια. Μία θητεία που δεν άφησε… ασυγκίνητες τόσο ομάδες του Καμπιονάτο, όσο και της Premier League. Πολλοί ήταν οι «μνηστήρες» του, ωστόσο η Γιουβέντους είναι αυτή που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον εντάξει στο δυναμικό της.

«Ο επόμενος Μαλντίνι»

Πριν τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EURO 2024, ο Καλαφιόρι δεν είχε παίξει καθόλου με τη μεγάλη ομάδα της Ιταλίας, γεγονός που έκανε εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Ο 22χρονος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Ατζούρι στις 4 Ιουνίου, κόντρα στην Τουρκία, ενώ ξεκίνησε βασικός και στο επόμενο ματς απέναντι στη Βοσνία. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα δεν ήταν σίγουρο το αν θα βρισκόταν στην τελική λίστα του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Η τύχη του χαμογέλασε και οι απουσίες των Ατσέρμπι και Σκαλβίνι ανάγκασαν τον Ιταλό ομοσπονδιακό να αναζητήσει λύσεις για την άμυνα, αποφασίζοντας να δώσει μία ευκαιρία στον νεαρό παίκτη.

Στις 15 Ιουνίου, πριν το παιχνίδι με την Αλβανία στο Ντόρτμουντ, κατά την ανάκρουση του «Canto degli Italiani», η κάμερα σταμάτησε πάνω στον Καλαφιόρι και η εμφάνισή του δεν έμεινε ασχολίαστη.

Με το τζάκετ της Adidas, τα μακριά του μαλλιά και την κορδέλα, θύμιζε τρεις θρύλους του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η σύγκριση με τους Νέστα, Καναβάρο και Μαλντίνι ήταν αναπόφευκτη, δεδομένης και της θέσης στην οποία ο ίδιος αγωνίζεται.

Riccardo Calafiori… This look is familiar 😮‍💨💎 pic.twitter.com/jHHzvjN3Pv — Rising Ballers (@RisingBallers_) June 15, 2024

Το αυτογκόλ απέναντι στην Ισπανία μπορεί να άνοιξε συζητήσεις για το αν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχει χρειαστεί και στο παρελθόν να αποδείξει κάτι τέτοιο. Η ασίστ της… εξιλέωσης στον Τζακάνι, σε συνδυασμό με τα όσα απίστευτα έκανε εντός των τεσσάρων γραμμών κόντρα στην Κροατία είναι μία μικρή δικαίωση για αυτά που κατά καιρούς έχει ακούσει.

Ίσως ο Φονσέκα να είχε δίκιο για το μέλλον του και οπωσδήποτε η σύγκριση με τους Hall Of Famers είναι από μόνη της ένας έπαινος. Το νόημα, όμως, μάλλον δεν έγκειται στο να γίνει για την Ιταλία ο επόμενος Μαλντίνι, αλλά ο πρώτος Καλαφιόρι.