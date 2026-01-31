H κορυφαία προσφορά χωρίς κατάθεση από την Novibet!

Στη Novibet κορυφώνεται η δράση στην Super League σε συνδυασμό με μία μοναδική προσφορά* γνωριμίας με κορυφαία έπαθλα.

Μια οριακή αγωνιστική αναμένεται να εκτυλιχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο για την Super League με αποκορύφωνα το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση διεξάγεται το Σάββατο ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Άρη. Η ομάδα από το Αγρίνιο χρειάζεται επειγόντος μια ανάσα την στιγμή που ο Άρης θέλει την νίκη που θα φτιάξει την ψυχολογία του. Η μέρα της… κρίσης ωστόσο θα είναι η Κυριακή. Εκεί που ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά χωρίς περιθώρια απώλειας βαθμών στην κούρσα της τετράδας ενώ ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Πανσερραϊκό… και το ντέρμπι της Φιλαδέλφειας έτοιμος να καλοδεχθεί κάθε πιθανό «δώρο». Η αυλαία θα κλείσει με την σπουδαία αναμέτρηση ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς καυτό θέλει να στείλει μήνυμα τίτλου και να εκμεταλλευτεί την κούραση του Ολυμπιακού και την έδρα της. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του με ψυχολογία από την μεσοβδόμαδη πρόκριση του θέλει να θέσει τις βάσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

