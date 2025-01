Εκτός Davis Cup και για τα ματς της Σερβίας με τη Δανία (31/1 - 1/2) έμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, είδηση την οποία έκανε γνωστή ο captain της ομάδας Βίκτορ Τροΐσκι.

Η θλάση, την οποία υπέστη στον ημιτελικό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του κόστισε τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τον τελικό του Australian Open, ανάγκασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς ν' αποσύρει τη συμμετοχή του από το επερχόμενο Davis Cup, όπου η Σερβία θ' αντιμετωπίσει τη Δανία (31/1 - 1/2).

Το γεγονός αυτό αποκάλυψε ο captain της σερβικής αποστολής, Βίκτορ Τροΐσκι με δηλώσεις του στο Euronews. Πιο συγκεκριμένα, έκανε ξεκάθαρο πως από τη στιγμή που εγκατέλειψε από τον ημιτελικό, οι πιθανότητες ήταν πολύ λίγες για να λάβει μέρος στο Davis Cup.

Ακόμα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το κοινό της Αυστραλίας γιούχαρε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, κατά την στιγμή της εγκατάλειψής του από τον ημιτελικό, υπογραμμίζοντας πως το γεγονός αυτό δεν ήταν μεμονωμένο καθώς τ' αρνητικά σχόλια ήταν πολλά καθ' ΄όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Τζόκοβιτς: «Μπορεί να ήταν και το τελευταίο μου Australian Open»

Τέλος, έκανε και τη δική του πρόβλεψη για τον τελικό, λέγοντας πως θέλει να κερδίσει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αν και το φαβορί είναι ο Γιανίκ Σίνερ.

«Μιλήσαμε πριν τον αγώνα και μου είπε ότι το πόδι του δεν ήταν καλά. Ήξερα ότι δεν ήταν στο 100% κι αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο την αποστολή και μάλιστα απέναντι σε έναν παίκτη όπως ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Μερικές φορές πρέπει να αντιδράς έξυπνα και να σταματάς εγκαίρως για να μην επιδεινώσεις τον τραυματισμός ή να προκαλέσεις μεγαλύτερο πόνο. Ο Νόβακ γνωρίζει πολύ καλά το σώμα του και είμαι σίγουρος ότι πήρε τη σωστή απόφαση».

Για την συμπεριφορά του κόσμου στο Australian Open:

«Δυστυχώς το κοινό δεν σεβάστηκε τον Νόβακ, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Είδαμε τα άσχημα σχόλια πριν από το ματς, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια σε αυτούς. Θυμόμαστε πώς του φέρθηκαν πριν από το 3 χρόνια όταν τον απέλασαν κατά τη διάρκεια της covid-19».

Novak Djokovic says goodbye to Rod Laver Arena after retiring from the semifinal against Zverev at Australian Open.



Some of the crowd was booing him.



Novak puts his thumbs up.



pic.twitter.com/Cc17GT82fb