Το πρόβλημα τραυματισμού που είχε μετά το ματς με τον Αλκαράθ δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στον ημιτελικό κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με αποτέλεσμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς να εγκαταλείψει και ο Γερμανός να προκριθεί στον τελικό του Australian Open.

Ένα σετ ήταν αρκετό για να δώσει την πρόκριση στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό του Australian Open κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Νο.2 του κόσμου να βλέπει τον έμπειρο Σέρβο να εγκαταλείπει μετά το τέλος του πρώτου σετ.

Ρεπορτάζ από την Μελβούρνη έκαναν λόγο πως ο Νόλε αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο δεν του επέτρεψε να προπονηθεί κανονικά πριν τον ημιτελικό. Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε και στο court με τον Σέρβο ν' αποχωρεί και να δίνει άκοπα το εισιτήριο για το τελευταίο ματς της διοργάνωσης στον αντίπαλό του.

