Ο Κάρλος Αλκαράθ στον αγώνα που είχε τον χαρακτήρα τελικού νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 2-0 και η Team Europe ολοκλήρωσε την ανατροπή κόντρα στην Team World, καθώς με 13-11 πόντους κατέκτησε το Laver Cup στο Βερολίνο.

Από τη στιγμή που ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πήρε τον αγώνα από τον Φράνσις Τιάφο η Team Europe είχε τον πρώτο λόγο να κατακτήσει το Laver Cup.

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν άφησε την ευκαιρία, στο παιχνίδι που είχε χαρακτήρα τελικού, νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 6-2, 7-5 στην Uber Arena του Βερολίνου και κάπως έτσι o τίτλος επέστρεψε έπειτα από τρία χρόνια στα χέρια της Team Europe.

A debut to remember.@carlosalcaraz defeats Taylor Fritz to regain the Laver Cup for Team Europe.#LaverCup pic.twitter.com/p5b81ovhvd