Οι Τσιτσιπάς και Ρουντ ηττήθηκαν από τους Σέλτον/Ταμπίλο με 2-0 στο διπλό, στο κλείσιμο της 2ης ημέρας του Laver Cup στο Βερολίνο.

Το βραδινό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/9) στο Laver Cup στο Βερολίνο, έφερε δύο νίκες και ισάριθμα δίποντα για την Team World, που πλέον έχει αποκτήσει προβάδισμα, εν όψει της Τeam Europe.

Στο κλείσιμο της βραδιάς στην Uber Arena του Βερολίνου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Κάσπερ Ρουντ ηττήθηκαν στο διπλό από τους Μπεν Σέλτον/Αλεχάντρο Ταμπίλο με 6-1, 6-2.

Οι Σέλτον/Ταμπίλο κυριάρχησαν απόλυτα στο 1ο σετ, προηγήθηκαν με 4-0 σε 15 λεπτά, έφθασαν στο 5-0 και στο 6-1 σε 26 λεπτά, με τους πόντους να είναι 30-14.

