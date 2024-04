H νίκη στο διπλό από τις Σάκκαρη και Παπαμιχαήλ δίνει ελπίδα στην Ελλάδα

Oι Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ πήραν το διπλό απέναντι στη Δανία και η Ελλάδα ελπίζει σε πρόκριση στα πλέι οφ του Billie Jean King Cup

Οι Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ πήραν τη νίκη στο διπλό απέναντι στη Δανία και άφησαν μια ηλιαχτίδα πρόκρισης για την Ελλάδα στα πλέι-οφ του Billie Jean King Cup από το Group I της Ευρωαφρικανικής ζώνης στο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Οι Σάκκαρη και Παπαμιχαήλ νίκησαν τις Μόρτενσεν/Μπρούνκελ με 6-1, 6-1, με το tie να πηγαίνει στη Δανία με 2-1, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες στο μονό. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τους αγώνες της με νίκη επί της Λετονίας με 3-0 και την ήττα από τη Δανία με 2-1.

Maria Sakkari/Despina Papamichail d. Laura Brunkel/Rebecca Mortensen 6-1, 6-1 to give Greece an important point in the loss to Denmark (1-2).



GRE (no more ties) & DEN are now tied, meaning:



— DEN promoted with a win vs. Latvia tomorrow

— GRE promoted on W/L record if LAT d. DEN https://t.co/IoJZtltUlW