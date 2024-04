Η Μαρία Σάκκαρη και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου δεν τα κατάφεραν κόντρα στις παίκτριες από τη Δανία, που πήρε τη νίκη στο tie και απέκτησε πλεονέκτημα για την την πρόκριση στα πλέι-οφ του Billie Jean King Cup.

Η Ελλάδα δεν πήρε νίκη στα δύο παιχνίδια του μονού, στα παιχνίδια με τη Δανία, στο Group I της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup στο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Αρχικά η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και στη συνέχεια η Μαρία Σάκκαρη, δεν τα κατάφεραν απέναντι στις αντιπάλους τους.

Η Δανία πήρε τη νίκη στο tie και με νίκη το Σάββατο (13/4) επί της Λετονίας κλειδώνει την 4η θέση και την παρουσία της στα πρόκριση στα πλέι οφ του Billie Jean King Cup.

Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να πάρει το διπλό στο tie με τη Δανία, καθώς νίκη της Λετονίας θα φέρει τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα προσμετρήσουν τα πάντα.



Στο πρώτο παιχνίδι στο tie, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (Νο.206) ηττήθηκε από την Τζόαν Σβέντσεν (Νο.516), με 7-6(4), 4-6, 6-3.

Η Γραμματικοπούλου στο 1ο σετ προηγήθηκε 2-0 και 5-2, όμως δεν πήρε το σετ, με την αντίπαλό της να προσπερνά με 6-5 και το κατακτά στο tie break με 7-6(4).

Η Ελληνίδα παίκτρια προηγήθηκε 4-2 και 5-2 και στο 2ο σετ,. όμως αυτή τη φορά το κατέκτησε με 6-4. Στο 3ο σετ η Σβέντσεν προηγήθηκε με 4-2, με break έκανε το 5-3 και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-3.

Ηττα για τη Σάκκαρη από την Τάουσον

Ακολούθησε ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την καλύτερη-βάσει παγκόσμιας κατάταξης- αυτή τη στιγμή παίκτρια της Δανίας, την Κλάρα Τάουσον (Νο.87). Η 21χρονη πήρε τη νίκη με 6-4, 6-4 χαρίζοντας και στη χώρα της την επικράτηση στο tie.

Clara Tauson takes the lead against Maria Sakkari, 6-4. Meanwhile, Caroline Wozniacki (sick) already back in Monaco, but this could be a huge day for her country. pic.twitter.com/8eBW0tkYeH

Ο αγώνας άρχισε με δύο break, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 2-1 και 4-3, όμως η Τάουσον προσπέρασε με 4-3, και διατρώντας το σερβίς της έφθασε στο 6-4.

Clara Tauson upsets World No. 6 Maria Sakkari 6-4, 6-4 to seal the win for Denmark against Greece (doubles to be played).



Greece 1-1 with no more ties to play, Denmark 1-0 before facing Latvia (0-1) in the last tie of a group where only one team gets promoted. pic.twitter.com/prcmiCZKN3