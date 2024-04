Oι Μαρία Σάκκαρη και Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου πέτυχαν τις απαιτούμενες νίκες απέναντι στη Λετονία, που δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα απέναντι στη Δανία να παίξει για την πρόκριση στα πλέι οφ του Billie Jean King Cup

Η εθνική ομάδα γυναικών πέτυχε τον στόχο της απέναντι στη Λετονία, σημείωσε τις δύο απαιτούμενες νίκες απέναντι στη Λετονία και με αντίπαλο τη Δανία, την Παρασκευή (12/4, 13:00) θα διεκδικήσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Billie Jean King Cup από τη ζώνη Ευρώπης/Αφρικής στο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα αγωνίζεται στους αγώνες μπαράζ, διεκδικώντας την 4η θέση, που δίνει και το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ του Νοεμβρίου. Η Λετονία δεν εμφάνισε τη Γιέλενα Οσταπένκο στα μονά, ανοίγοντας τον δρόμο για την εθνική ομάδα.

Αρχικά η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (Nο.206) επικράτησε της Ντανιέλα Βίσμαν (Νο.366) με 6-0, 7-5. Η Γραμματικοπούλου δυσκολεύτηκε μόνο στο 2ο σετ, όπου δέχθκε break στο 1ο game, το πήρε αμέσως στο 2ο, με την Ελληνίδα να κρατά σταθερά την πρωτοπορία μέχρι το 6-5 και εκεί με νέο break να κλείνει τo tie, για το 1-0 της εθνικής ομάδας.

Maria Sakkari shows just how much the Billie Jean King Cup means as she takes the rubber for Greece vs Latvia’s Darja Semenistaja, 6-0 7-5 pic.twitter.com/3F2jQFAkIb