Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλο Μπαντόσα παραμένουν στη Φλόριντα και απολαμβάνουν τον χρόνο τους εκτός court.

Aν και αποκλείστηκαν πρόωρα από το Miami Open, o Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα παραμένουν στην Φλόριντα περνώντας χρόνο μαζί. Μέσα στις δραστηριότητές τους, κατά την παραμονή τους στην αμερικανική πολιτεία, ήταν και η συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι.

Το ζευγάρι συναντήθηκε με παίκτες του συλλόγου, όπως οι Τζόρντι Άλμπα και Σέρχι Μπουσκέτες, καθώς και τον ιδιοκτήτη της ομάδας Ντέιβιντ Μπέκαμ με τον οποίον φωτογραφήθηκαν με μπλούζες της Ίντερ Μαϊάμι.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas met up with David Beckham in Miami. ❤️ pic.twitter.com/NRPktkLnED