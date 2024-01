Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ένα σερβίς του ένιωσε έναν πόνο ξανά στη μέση, αλλά συνέχισε το ματς.

Δεν έφτανε η ήττα από την Χιλή, ήρθε και ένα ανησυχητικό σκηνικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά να πιάνει ξανά τη μέση του.

Ηταν στο super tie break με την Ελλάδα να είναι πίσω στο σκορ με 5-3 και τον Στέφανο να σερβίρει. Στο δεύτερο σερβίς τον τράβηξε η μέση του και έκανε διπλό λάθος, αλλά το βασικότερο είναι πως δείχνει ακόμη να τον ενοχλεί. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε το Νοέμβριο, αλλά όπως φαίνεται, παρά το ότι προσπαθεί να είναι καθυσηχαστικός, εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί.

Παρά τον πόνο συνέχισε το super tie break χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση κι έτσι η Χιλή πήρε τη νίκη.

Δείτε την στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάνει τη μέση του μετά το τράβηγμα που ένιωσε:

Stef seems to feel really bad, please stop playing! pic.twitter.com/9oxZl0QK4P