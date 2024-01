Στο super tie break οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν από τους Σεγκουέλ και Μπάριος Βέρα (7-6, 3-6, 6-10) και πλέον θέλουν νίκη χωρίς απώλειες με τον Καναδά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκαν με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 6-10) από τους Σεγκουέλ και Μπάριος Βέρα (αντικατέστησε τον κουρασμένο Τζάρι) και η πρόκριση δυσκολεύει στο United Cup.

Στο πρώτο σετ η Εθνική ομάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αφού έχανε με 4-2 και σώθηκε από το 5-2, για να φτάσει ξαφνικά και σε δύο set point! Τα απώλεσε και χρειάστηκε να κάνει τρομερή ανατροπή στο tie break από 1-5 για να πάρει το πρώτο σετ.

Ομως το δίδυμο από την Χιλή έκανε την ανατροπή και έβαλε δύσκολα στην Ελλάδα που θέλει καθαρή νίκη απέναντι στον Καναδά αύριο, για να είναι σίγουρα στα προημιτελικά.

Το ελληνικό δίδυμο ξεκίνησε με love game και το 40-0 στο σερβίς των Χιλιανών, έγινε 40-40 με ωραία περάσματα της Σάκκαρη. Ωστόσο ισοφάρισε σε 1-1 η Χιλή και με την Σεγκουέλ έφτασε σε διπλό break point αμέσως μετά και να παίρνει προβάδισμα χάρη στους δικούς της πόντους.

Η Χιλή έκανε το 3-1 με χαμένο βολέ του Στέφανου, όμως με αποτελεσματικό σερβίς του, ήρθε η μείωση του σκορ σε 3-2.

Στο επόμενο game το ελληνικό δίδυμο έφτασε σε δύο break point, όμως δεν τα κατάφερε και βρέθηκε πίσω με 4-2. Στο σερβίς της Σάκκαρη ωστόσο ήρθε το love game και η μείωση του σκορ σε 4-3.

Το break ήρθε με μια καλή επιστροφή της Σάκκαρη στην ευθεία και το 2-4 έγινε 5-4 στο σερβίς του Στέφανου.

Με έναν απίθανο πόντο της Σάκκαρη, το ελληνικό δίδυμο έφτασε σε set point, αλλά η Σεγκουέλ, με μεγάλη δόση τύχης και το φιλέ σύμμαχο, ισοφάρισε σε 5-5.

Η Σάκκαρη στο σερβίς της έδωσε εύκολα προβάδισμα με 6-5 στην Ελλάδα, όμως το σετ οδηγήθηκε στο tie break.Εκεί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 5-1, χάρη σε διπλό μπρέικ της Χιλής.

Team Chile have us on the edge of our seats #UnitedCup pic.twitter.com/3rYdh2vXPu