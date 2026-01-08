Ο άτυχος 20χρονος τερματοφύλακας του Αστέρα AKTOR, Σπύρος Αγγελίδης, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, λόγω προβλήματος στην επιγονατίδα.

Το 2026 άρχισε άσχημα για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ το χειρότερο και πιο σημαντικό είναι ο τραυματισμός του Σπύρου Αγγελίδη.

Στο 78ο λεπτό του αγώνα με τον Όμιλο ο 20χρονος τερματοφύλακας ένιωσε μεγάλη ενόχληση στην προσπάθεια του να κάνει γέμισμα, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε σε κλάματα.

Ο τραυματισμός και η αντίδραση του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων κίπερ «πάγωσε» τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, αλλά και τους φιλάθλους των Κρητικών, ενώ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Νίκος Χριστογεώργος και ο αρχηγός των γηπεδούχων, Βασίλης Λαμπρόπουλος έσπευσαν στο πλευρό του συναδέλφου τους για να του συμπαρασταθούν.

Ο νεαρός πορτιέρε επέστρεψε με την αποστολή το βράδυ της Τετάρτης (7/1), μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει προκύψει θέμα στην επιγονατίδα του και συνεπώς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Τη δεδομένη στιγμή ο χρόνος επιστροφής του στην αγωνιστική δράση δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεδομένα ο νεαρός τερματοφύλακας θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα, καθώς η αποθεραπεία του θα χρειαστεί μερικούς μήνες και πιθανότατα η αγωνιστική του επάνοδος αναμένεται να πάει για την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας, Σπύρος Αγγελίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην επιγονατίδα του δεξιού ποδιού από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου κ. Στέργιο Καρακίτσιο στο Metropolitan Hospital Νέου Φαλήρου. Ο χρόνος αποκατάστασης θα καθοριστεί το προσεχές διάστημα.

Ευχόμαστε στον Σπύρο περαστικά, ταχεία ανάρρωση και σύντομα να βρίσκεται και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους. Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα συμπαράστασης».

