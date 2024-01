Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ήταν συγκλονιστικός, αλλά ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 7-5) από τον Νίκολας Τζάρι και η Χιλή ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με την Ελλάδα στο United Cup.

Ο Νίκολας Τζάρι μετά την απόσυρση του Τσιτσιπά λίγο πριν την έναρξη του αγώνα τους, ήξερε ότι θα ήταν το απόλυτο φαβορί απέναντι στον Στέφανο Σακελλαρίδη.

Μπήκε επιθετικά με σκοπό να καθαρίσει το ματς, όμως δεν περίμενε την συγκλονιστική προσπάθεια του 19χρονου Ελληνα, την οποία έκαμψε μεν, αλλά σε τρία σετ (6-3, 3-6, ), για να κριθεί έτσι η νίκη του tie στο διπλό.

Ο Σακελλαρίδης ,Νο416 στον κόσμο, έπαιξε πάρα πολύ καλά απέναντι στο Νο19 και πήρε ένα σετ που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο 19χρονος έδειξε πως μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε κορυφαίους τενίστες. Μόνο σε ένα service game δέχτηκε break από τον Χιλιανό, δείχνοντας ανταγωνιστικός και φέτος στην διοργάνωση, όπως και πέρυσι που είχε πάρει σπουδαία νίκη απέναντι στο Βέλγιο. Και σήμερα έφτασε μία ανάσα από αυτή, αλλά στο τέλος λύγισε απέναντι σε έναν τοπ τενίστα.

Ο Τζάρι μπήκε με διάθεση να… καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι. Με εξαιρετικό πρώτο σερβίς, το Νο19 του κόσμου έκανε το 1-0 και παίζοντας στο φιλέ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Σακελλαρίδη για να κάνει το break και το 2-0. Απταιστος στο πρώτο σερβίς, βρήκε δύο άσους κι έκανε το 3-0 στο πρώτο change.

Ο Σακελλαρίδης αντέδρασε και ανάγκασε σε λάθη τον Χιλιανό για να μειώσει σε 3-1, ωστόσο, το σερβίς του αντιπάλου του έφερε εύκολα το 4-1, αφού δεν είχε απαντήσεις στην υποδοχή αν και δοκίμασε να παίξει αρκετά πίσω από την βασική γραμμή.

Κράτησε εκ νέου το σερβίς του, μειώνοντας σε 4-2. Στο 5-2 ο Ελληνας τενίστας έσβησε set point του Χιλιανού και μείωσε σε 5-3, όμως ο Τζάρι στο σερβίς του αμέσως μετά έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο ξεκίνησε εξαιρετικά ο Σακελλαρίδης, κρατώντας το σερβίς του, με τον Τζάρι να ισοφαρίζει με love game, όμως ο Ελληνας τενίστας κράτησε το προβάδισμα, αναγκάζοντας σε χαμένες επιστροφές τον αντίπαλό του.

Ο Τζάρι τα βρήκε λίγο σκούρα αφού το 40-0 έγινε 40-30, αλλά με την βοήθεια του φιλέ και ένα μπάκχαντ στην ευθεία, ισοφάρισε σε 2-2.

Αμέσως μετά βρήκε και διπλό break point, αλλά ο Σακελλαρίδης τα έσβησε και κράτησε ξανά το σερβίς του, διατηρώντας το προβάδισμα με 3-2.

Το 3-3 έγινε από τον Χιλιανό που βρέθηκε ξανά με διπλό break point αμέσως μετά, όμως και πάλι, τα δικά του λάθη έφεραν το 40-40. Και ο Σακελλαρίδης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, φτάνοντας στο υπέρ του 4-3.

Με τρομερή υπομονή βρήκε το πρώτο του break point στο ματς και ανάγκασε σε λάθος τον Τζάρι για να κάνει το 5-3 και να σερβίρει για το σετ, με τον πάγκο να έχει σηκωθεί στο πόδι! Τελικά στο σερβίς του πήρε το σετ με 6-3, σε ένα σετ που μπορεί να αποδειχθεί υπερπολύτιμο στη συνέχεια.

