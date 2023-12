Η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας πήρε τα δύο παιχνίδια του απλού με την διοργανώτρια Αυστραλία και άρχισε με το δεξί στο United Cup.

Με το αριστερό άρχισε η σεζόν του τένις για τους Αυστραλούς, καθώς στο Περθ η εθνική τους ομάδα ηττήθηκε από την Μεγάλη Βρετανία.

Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το tie, οι Βρετανοί με τον Κάμερον Νόρι και την Κέιτι Μπούτλερ, έκαναν το 2-0, με την Μπούτλερ να… πληγώνει εις διπλούν τον σύντροφό της, Αλεξ Ντε Μινόρ, που αγωνίστηκε κόντρα στον Νόρι.

Ο Ντε Μινόρ, στο ματς που άρχισε το πρόγραμμα, έχασε 6-4 το πρώτο σετ, αλλά πήρε με 6-2 το δεύτερο. Το τρίτο και κρίσιμο σετ πήγε στο tie break όπου με 7-2 ο Βρετανός έκανε το πρώτο βήμα.

Grit from the Brit



@cam_norrie outlasts De Minaur 6-4, 2-6, 7-6(2) to give Great Britain a 1-0 lead over Australia!#UnitedCup pic.twitter.com/e2GIrKZaFu