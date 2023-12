Τσιτσιπάς: «Θέλουμε να φτάσουμε ως το τέλος του United Cup»

Η Εθνική ομάδα τένις παραχώρησε συνέντευξη Τύπου εν όψει της πρεμιέρας της κόντρα στη Χιλή (2/1) για το United Cup.

Χωρίς την Μαρία Σάκκαρη, που αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αυστραλία, αλλά με τον Στέφανο Τσιτσιπά και όλη την υπόλοιπη αποστολή, έγινε η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας για το United Cup.

Το… στίγμα για τους στόχους που έχουν τεθεί, το έδωσε ο Τσιτσιπάς που μίλησε και περισσότερο.

«Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά σε ένα ομαδικό τουρνουά. Υπάρχει ενθουσιασμός, για μένα προσωπικά είναι ένα τουρνουά με μεγάλη αξία. Έχω πει και στο παρελθόν πως απολαμβάνω τα ομαδικά τουρνουά στο τένις, είναι κάτι που λείπει από το άθλημα. Συνήθως εκπροσωπούμε τους εαυτούς μου. Το United Cup είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά τουρνουά. Το να εκπροσωπούμε την Ελλάδα δεν γίνεται πολύ συχνά» είπε χαρακτηριστικά.

«Όλοι έχουν παλέψει για μια θέση στην ομάδα. Είναι η δεύτερη χρονιά της διοργάνωσης και έχουμε σταθερότητα ως ομάδα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε καλύτερα, μεγαλύτερα και πιο θαρραλέα πράγματα φέτος. Πέρσι ήμασταν κοντά, φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά. Είναι σημαντικό να βρεθούμε ξανά μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να το κάνουμε να λειτουργήσει, όπως και πέρσι», πρόσθεσε και ζήτησε την στήριξη των Ελλήνων ομογενών.

«Οι Έλληνες θα μας στηρίξουν σε κάθε περίπτωση. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση μαζί τους και πάντα έχουν έντονη παρουσία σ' αυτά τα γήπεδα. Το είδαμε στο Περθ, στη Μελβούρνη, στο Μπρίσμπεϊν και είναι η σειρά του Σίδνεϊ. Όποιος παίζει από εμάς θα έχει την ίδια στήριξη. Αυτό σημαίνει πολλά για μας, μας δίνει ψυχολογικό αβαντάζ» είπε.

Οσον αφορά τον πρώτο του αντίπαλο, τον Νίκολας Τζάρι, σχολίασε:

«Είναι ένας ποιοτικός παίκτης με μεγάλα σερβίς και πολλή δύναμη. Έχουμε παρόμοιο στυλ παιχνιδιού. Έχουμε δοκιμαστεί σε αρκετές περιπτώσεις. Θυμάμαι τον αγώνα στο Λος Κάμπος, ένα πολύ έντονο και μεγάλο ματς. Θέλει καλή προετοιμασία και νοοτροπία από την αρχή».

