Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για την Ισπανία που κέρδισε με 2-1 την Βραζιλία στο εναρκτήριο tie του United Cup.

Η σεζόν του τένις άρχισε με την Ισπανία να πετυχαίνει την πρώτη νίκη στο United Cup.

Επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας, σε ένα ζευγάρι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ισπανία μπορεί να μην παρατάχθηκε με τα κορυφαία της ονόματα, ωστόσο τα πήγε μια χαρά στην πρεμιέρα.

Αρχικά ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα κέρδισε τον Σεϊμπούθ εύκολα με 6-4, 6-0, ωστόσο η Σορίμπες Τόρμο ηττήθηκε από την Χαντάντ Μάια με 7-6, 6-2. Ετσι η νίκη θα κρίνονταν στο μεικτό όπου Φοκίνα και Τόρμο έπαιξαν μαζί, κόντα στην Χαντάντ και τον Φελίπε Μέλο.

Brazil and Spain getting tricky in the mixed doubles#UnitedCup pic.twitter.com/qw0OLW9F45