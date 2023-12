Τσιτσιπάς: «Εχω σχεδόν αναρρώσει, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη σεζόν»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του μετά το τέλος του τουρνουά επίδειξης στο Αμπου Ντάμπι, δήλωσε πως έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα στη μέση του.

Ετοιμος θα είναι για την σεζόν του 2024 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά την συμμετοχή του στον τελικό του τουρνουά επίδειξης στο Αμπου Ντάμπι, έκανε δηλώσεις, σημειώνοντας πως είναι καλύτερα η κατάσταση με την μέση του. Το Νο6 του κόσμου δεν αγωνίστηκε για δύο ημέρες αφού στην πρεμιέρα ήταν φανερό ότι δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από τον Νοέμβριο, ωστόσο, στο τέλος της διοργάνωσης ισχυρίστηκε πως θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κανονικά στο Tour της Αυστραλίας.

«Νιώθω καλύτερα, είμαι σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι πριν. Η μέση μου σχεδόν έχει αναρρώσει. Μια καλή preseason έχει ξεκινήσει, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη σεζόν του 2024. Ελπίζω να έχω υγεία, ελπίζω να έχω μια καλή και χαρούμενη σεζόν» είπε αρχικά.

Ο Στέφανος τόνισε πως ο μεγάλος στόχος του για το 2024, θα είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Προφανώς θέλω να φέρω ένα ολυμπιακό μετάλλιο στην πατρίδα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όπως και ο Grand Slam τίτλος. Φυσικά για να μπορέσω να τα πετύχω αυτά θα πρέπει να μείνω υγιής, γιατί υπήρξαν φορές σ' αυτή τη σεζόν που δεν μπορούσα να παίξω στο 100% μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σε ερώτηση για το επίπεδο του τένις αυτή την περίοδο, είπε: «Έχουμε πολύ ποιοτικούς παίκτες, που μπορούν να μας ωθούν να φτάνουμε στα όριά μας. Είμαστε σε μια χρονική περίοδο που το τένις βρίσκεται στα καλύτερά του και είμαι τυχερός που βρίσκομαι σ' αυτή την εποχή, γιατί είναι μια εποχή που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Ο στόχος μου είναι να βελτιώνω το δικό μου τένις για να ανταγωνιστώ αυτούς τους παίκτες, γιατί αυτοί είναι οι δυνατότεροι, οι πιο ανθεκτικοί και αυτοί που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παίκτες που έχει δει το άθλημά μας εδώ και αρκετό καιρό».

