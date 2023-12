Με Τσιτσιπά τα αθλητικά bloopers του 2023 (vid)

Το βίντεο με τις πιο αστείες στιγμές του αθλητισμού για την χρονιά που φεύγει, ανέβασε το Eurosport, στο οποίο έχει «συμμετοχή» και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Οπως κάθε τέλος μιας χρονιάς, έτσι και φέτος, το Eurosport συγκέντρωσε τις πιο αστείες στιγμές του αθλητισμού και τις συμπεριέλαβε σε ένα βίντεο, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να «συμμετέχει» φέτος σε αυτό.

Η παρουσία του Στέφανου δεν έχει ωστόσο να κάνει με κάτι αστείο που συνέβη στον ίδιο, αλλά με μία θεάτρια στο Australian Open.

Μετά το τέλος ενός εκ των αγώνων που έδωσε, γύρισε στην κερκίδα για να πετάξει την πετσέτα του σε πιτσιρικάδες που τον φώναζαν και γύρισε προς τον πάγκο του. Ακριβώς δίπλα από τα πιτσιρίκια, έπεσε το τσαντάκι μίας γυναίκας στον αγωνιστικό χώρο κι αυτή αντί για κάποιο ball boy, φώναξε τον Τσιτσιπά να της το μαζέψει και να της το επιστρέψει, όπως κι έκανε.

Το 2λεπτο βίντεο περιλαμβάνει αρκετές αστείες στιγμές, με πτώσεις, ατυχήματα, γκάφες, αλλά και… τούμπες

Δείτε το βίντεο:

𝙒𝙝𝙤𝙤𝙥𝙨!



We recount some of the top sporting 𝙛𝙖𝙞𝙡𝙨 of the year! pic.twitter.com/svL9y34hsn