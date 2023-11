Ο Γιάνικ Σίνερ έκανε το απίθανο, σβήνοντας 3 match point του Τζόκοβιτς και με 6-2, 2-6, 7-5, έστειλε το Ιταλία - Σερβία σε τρίτο ματς στο διπλό, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Davis Cup!

Γλυκιά ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του ATP Finals, πήρε ο Γιάνικ Σίνερ κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Ιταλός επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 7-5), αλλά για να τα καταφέρει, χρειάστηκε να σβήσει τρία match point του Σέρβου και αμέσως μετά να του κάνει break σε game που το Νο1 του κόσμου σέρβιρε για τη νίκη!

Με 12 άσους, 72% κερδισμένο πρώτο σερβίς και 32 winners, έσβησε τα πολλά αβίαστα λάθη που είχε (32) και έστειλε το Ιταλία - Σερβία σε τρίτο ματς στο διπλό, όπου θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Davis Cup.

Το ματς

Στο πρώτο σετ ο Νόλε πήρε το πρώτο game στο σερβίς του και μετά ήρθε… καταιγισμός.

Ο Σίνερ κράτησε τα δικά του service games, έσπασε του Σέρβου στο τρίτο και το πέμπτο και το 0-1 έγινε 5-1 για τον Ιταλό!

Ο Τζόκοβιτς μείωσε σε 5-2, με τον Ιταλό να τελειώνει το σετ στο επόμενο game.

Sinner races into a set lead



In just 38 minutes the Italian takes the first set 6-2 #DavisCupFinals | @federtennis | @janniksin pic.twitter.com/ac4FnKDcJx — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2023

Ανάλογη ήταν η απάντηση του Νο1 στον κόσμο που μετά το υπέρ του 2-1, στο πρώτο του break point στο ματς, πήρε προβάδισμα δύο games, ενώ τελείωσε το σετ με νέο σπάσιμο στο σερβίς του Γιάνικ Σίνερ στο 2-5.

Ετσι ο Ιταλός έπρεπε να πάρει το κρίσιμο τρίτο σετ για να στείλει την πρόκριση στον τελικό του Davis Cup στο διπλό.

Εκεί ο Τζόκοβιτς έφτασε πολύ κοντά στο να σπάσει το σερβίς του Ιταλού στο υπέρ του 1-0, αλλά σε ένα «μαραθώνιο» game, ο Σίνερ κατάφερε και ισοφάρισε.

Οσο περνούσε η ώρα στο παιχνίδι ωστόσο, ο Τζόκοβιτς έδειχνε πιο «φρέσκος» και πιο αποφασιστικός στις κινήσεις του. Κέρδισε με love game το επόμενο game, έκανε δύσκολη τη ζωή του Σίνερ ξανά στο σερβίς του Ιταλού και έδειχνε πως είναι θέμα χρόνου να τον λυγίσει και να φτάσει στη νίκη.

Στο υπέρ του 4-3 έφτασε σε break point, όμως ο Σίνερ κατάφερε για άλλη μία φορά να το σβήσει και να ισοφαρίσει το σετ.

Ο Σίνερ υποχρεώθηκε να πάει να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-4 ο Τζόκοβιτς), με τον Σέρβο να βγάζει αδιανόητες άμυνες και να παίρνει προβάδισμα 0-40. Με τρεις ευκαιρίες να κλείσει το ματς, το Νο1 στον κόσμο δεν τα κατάφερε, αφού ο Σίνερ έφτασε το game στα ίσια και τελικά έκανε και το 5-5.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Τζόκοβιτς, ο αντίπαλός του έφτασε σε break point και του το πήρε, για να πάει να σερβίρει αυτός για το ματς! Και εκεί ο Ιταλός το έκλεισε και έστειλε τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι.