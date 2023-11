Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρπάχτηκε την ώρα του αγώνα του με τον Νόρι, με μια μικρή μερίδα Βρετανών στην κερκίδα και εξήγησε γιατί επιτέθηκε σε αυτόν που χτυπούσε τύμπανα ενώ σέρβιρε.

Αρκετή ένταση επικράτησε στον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάμερον Νόρι.

Ο Σέρβος ήταν έξαλλος με μία μικρή μερίδα φιλάθλων της Βρετανίας, που φώναζαν συνεχώς όταν σέρβιρε, ενώ ένας έπαιζε τύμπανα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σερβίς.

Σε set point μάλιστα του Σέρβου, λίγο πριν κάνει το δεύτερο σερβίς του, άρχισε να χτυπάει το τύμπανο ξανά, με τον Νόλε να τελειώνει όμως το σετ και να του κάνει χαρακτηριστική χειρονομία.

A fan in the the Team GB section shouted out between Novak’s first and second serves in his Davis Cup match vs Norrie, on set point.



Djokovic did this after winning the point pic.twitter.com/L5kvJL3r34