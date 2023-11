O Nόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Κάμερον Νόρι, η Σερβία ξεπέρασε τη Μεγάλη Βρετανία με 2-0 και έκλεισε το ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ και την Ιταλία, για μια θέση στον τελικό τού Davis Cup στη Μάλαγα.

To μεγάλο ραντεβού των ημιτελικών στο Davis Cup ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία στη Μάλαγα είναι γεγονός και το Σάββατο (25/11, 13:00) η Σερβία, του Νόβακ Τζόκοβιτς και η Ιταλία, του Γιάνικ Σίνερ, θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της Κυριακής (26/11).

Η Σερβία καθάρισε τον προημιτελικό με τη Μεγάλη Βρετανία στα δύο παιχνίδια στο μονό και με 2-0 πέρασε στα ημιτελικά.

21 consecutive Davis Cup singles match wins @DjokerNole books Serbia’s place in the semi-finals with a straight sets victory against Cam Norrie, 6-4, 6-4 🇷🇸 #DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/qZlYW1UXQC

Στον πρώτο αγώνα ο Μίομιρ Κετσμάνοβιτς επικρατώντας επί του Τζακ Ντρέιπερ με 7-6(2), 7-6(3) έδωσε το προβάδισμα στη Σερβία.

Τη δουλειά τελείωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με αντίπαλο τον Κάμερον Νόρι, νίκη με 6-4, 6-4 και ραντεβού το Σάββατο. Ο Τζόκοβιτς έφθασε στις 21 σερί νίκες σε μονό στο Davis Cup.

One set away from the semi-finals... 🇷🇸@DjokerNole takes the opener against Norrie, 6-4 #DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/1zAQix4gZc