Σε μία σημαντική ανακοίνωση προέβη η ελληνική Ομοσπονδία τένις, κάνοντας γνωστό πως θα στηρίξει οικονομικά τους top juniors αθλητές/τριες στην Ελλάδα...`

Μία μεγάλης σημασίας ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική Ομοσπονδία τένις (ΕΦΟΑ), η οποία ενημέρωσε πως πρόκειται να στηρίξει έμπρακτα τους αθλητές και τις αθλήτριες της κατηγορίας juniors U18.

Πιο συγκεκριμένα, έκανε γνωστό πως θα στηρίξει οικονομικά τα νεαρά ταλέντα του ελληνικού τένις στα ταξίδια τους στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση εμπειριών και της διεκδίκηση βαθμολογίας και διακρίσεων. Η κίνηση αυτή θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους.

Σημειώνεται πως πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα καλύψει τα έξοδο του Οδυσσέα Γελαδάρη ώστε να ταξιδέψει στην Αυστραλία για να λάβει μέρος στο Australian Open Junior 2026.

Η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ

«Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης με τη χορηγία της ARGO Maritime ανακοινώνει το πρώτο βήμα στήριξης των αθλητών της κατηγορίας juniors U18.

Οι επίλεκτοι αθλητές juniors έχουν πολλά έξοδα: προπονήσεις, γυμναστική φυσικοθεραπείες, ταξίδια, διαμονές, συνοδοί κ.λ.π. Τα έξοδα τα οποία αυξάνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες καθώς τα ταξίδια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, γίνονται περισσότερα αφού υπάρχει ανάγκη για την συμμετοχή τους σε μεγαλύτερα και ανταγωνιστικότερα τουρνουά, τόσο για την απόκτηση εμπειριών όσο και για την διεκδίκηση βαθμολογίας και διακρίσεων στην πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη.

Αρχής γενομένης από το 2026, η ΕΦΟΑ θα καλύψει το ½ του κόστους των αεροπορικών ταξιδιών τους, σε αγώνες juniors της κατηγορίας τους, μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ανά αθλητή για τα δύο πρώτα αγόρια και τα δύο πρώτα κορίτσια .

Στόχος της ομοσπονδίας είναι η κατ’ αρχάς υποστήριξη των αθλητών μας εντός Ελλάδος, με τη δημιουργία ενός εθνικού προπονητικού κέντρου αλλά και την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων ώστε το πρόγραμμα υποστήριξης των ταξιδιών να διευρυνθεί σε περισσότερους αθλητές και αθλήτριες τόσο της ίδιας κατηγορίας όσο και άλλων ηλικιών».