O Αλκαράθ με σημάδι… διαβήτη, χρειάστηκε 4 προσπάθειες να στείλει το μπαλάκι σε κάδο

Αποθεώθηκε από τους Κινέζους ο Κάρλος Αλκαράθ που στην διάρκεια της προπόνησης επιχείρησε με drop shot να βάλει το μπαλάκι σε κάδο που ήταν στην άλλη πλευρά του φιλέ και το κατάφερε γρήγορα.

Ο Καρλίτος είχε… όρεξη για παιχνίδια και κατά την διάρκεια της προπόνησης ήθελε να κάνει μερικά κόλπα για να ξεσηκώσει τον κόσμο που είχε γεμίσει το μικρό court για να τον δει στην προπόνηση.

Με την ομάδα του έβαλε έναν μικρό κάδο σκουπιδιών στην απέναντι πλευρά και δοκίμασε να βάλει μέσα το μπαλάκι.

Το πρώτο χτύπημα πήγε λίγο μακριά, αλλά το δεύτερο και το τρίτο έφτασαν πολύ κοντά. Στο τέταρτο τα κατάφερε και οι Κινέζοι στις κερκίδες άρχισαν να τον αποθεώνουν. Σε κάθε χτύπημα έκαναν σαν τρελοί στις κερκίδες…

Carlos Alcaraz hits a drop shot directly into a bucket in FOUR tries.



Absolutely insane touch.



The way the crowd cheers every time he hits the ball



