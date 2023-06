Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε νικηφόρα τους αγώνες της στο γρασίδι, επικράτησε της Κινέζας, Σιγιού Γουάνγκ με 6-2, 7-6(6) και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο 250άρι τουρνουά στο Νότιγχαμ.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στην Αλίζ Κορνέ και τη Βρετανίδα, Κέιτι Σουάν (Νο.162). Η Σάκκαρη πήρε μια άτυπη ρεβάνς από την 22χρονη αριστερόχειρα Γουάνγκ για τον περσινό αποκλεισμό στο 2ο γύρο του US Open. Χρειάστηκε το 5ο match point για να κλείσει το 2ο σετ, με μια μεγάλη επιστροφή στο tie break.

Top stuff from the top seed @mariasakkari toughs it out in the second set to advance in Nottingham!#RothesayOpen pic.twitter.com/q2g7GAXksB