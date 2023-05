Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε με νίκη 3-1 επί του Γίρι Βέσελι στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, με περισσότερα σημάδια ανησυχίας από όσα θα έπρεπε. Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τις πρώτες ημέρες ενός Grand Slam. Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα σε τόσες επιλογές που προσφέρει το τένις αποτελεί ένα από τα πιο ωραία συναισθήματα για έναν φαν του τένις. Δυστυχώς μπορεί να φέρει παιχνίδια με αρκετό ενδιαφέρον την ίδια ώρα, όπως αυτό του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη για τον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε πρώτος την πρεμιέρα του στο Παρίσι, μπαίνοντας απέναντι στον Βέσελι στο κεντρικό κορτ και θα έπρεπε με περίσσεια ευκολία να τελειώσει πολύ πιο γρήγορα την υπόθεση πρόκρισης. Δε θα μπορούσε απλώς, θα έπρεπε!

Για τον Τσιτσιπά η παρουσία στο Roland Garros συνεπάγεται αυτόματα την ταμπέλα του contender. Οι χωμάτινες επιφάνειες τον καθιστούν φαβορί και σε ένα slam που τα έχει καταφέρει καλά στο παρελθόν, βρίσκεται πάντοτε μέσα στα φαβορί. Ενδεχομένως κάτω από τους Αλκαράθ και Τζόκοβιτς στη φετινή κούρσα αλλά πάντοτε εκεί.

Σε ένα Major τουρνουά δεν αρκεί να μπεις ως πρώτος μεταξύ ίσων. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι να αγωνιστείς ως τέτοιος και ο Τσιτσιπάς με τους όποιους αστερίσκους στον πρώτο γύρο δεν εμφάνισε αυτά τα στοιχεία, ειδικότερα μετά το δεύτερο σετ. Όχι για να κατακτήσεις έναν Grand Slam τίτλο, αλλά για να φτάσεις να τον διεκδικείς πρέπει να είσαι clutch, να εκμεταλλευτείς τις στιγμές σου στο κορτ και να μη δίνεις χώρο σε έναν αντίπαλο, πολλώ δε μάλλον όταν αυτός είναι χαμηλότερου επιπέδου, να σε φτάσει στα όρια, και να σπαταλήσεις αρκετά από τα αποθέματα ενέργειας.

Πάντοτε η προσαρμογή στις συνθήκες σε ένα νέο τουρνουά παίζει τον ρόλο της. Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνηθίσει την αναπήδηση και το βαρύ κεντρικό κορτ του Roland Garros. Σε αυτό μπορεί να προσθέσει κάποιος και την παρουσία ενός αριστερόχειρα στην απέναντι πλευρά.

Σε τέτοιες στιγμές καλείσαι να αναπροσαρμόσεις το δικό σου παιχνίδι και τις γωνίες των χτυπημάτων σου. Κάτι που συνέβη μετά το break που δέχτηκε στο πρώτο σετ. Η εικόνα του Βέσελι ήταν βετεράνου, η διαφορά στις κινήσεις και η καταπόνηση ενός παίκτη που βρέθηκε εκτός top-400 ήταν ολοφάνερη στο δεύτερο σετ. Κάπου εκεί, όμως, ο διακόπτης έσβησε. Ο Τσιτσιπάς σταμάτησε να είναι το ίδιο αποφασιστικός και επιθετικός στα χτυπήματά του και το πλήρωσε με τραγικά αβίαστα που επέκτειναν χωρίς λόγο την αναμέτρηση.

Είναι απαγορευτικό να χάνεις σε αυτό το επίπεδο σετ (το τρίτο) με 15 winners για μόλις 10 αβίαστα, 80% περασμένο πρώτο σερβίς. Ο Τσιτσιπάς δεν έχασε κανέναν από τους 12 πόντους στο σερβίς του για τα τρία πρώτα service games, αλλά με ένα διπλό λάθος και ένα χαμένο φόρχαντ στο φιλέ, τοποθέτησε τον εαυτό του σε ένα σκοτεινό τούνελ αμφισβήτησης, κόντρα σε έναν αντίπαλο που είχε να παρουσιάσει ποικιλία στο σερβίς αλλά δε σημάδευε εμμονικά το μπάκχαντ του.

Το μονοπάτι του είναι λείο ως τα προημιτελικά αλλά ξάφνου γίνεται βουνό. Με τέτοια νούμερα δεν μπορείς να προσφέρεις ευκαιρίες σε Αλκαράθ ή Τζόκοβιτς. Ακόμα και οι 4 φορές που έσπασε το σερβίς του Βέσελι σε 11 απόπειρες ήταν περισσότερο δείγμα της δικής του φοβίας να τελειώσει τη δουλειά. Χρειάστηκε να βρεθεί κάτω με 6-3 στο tiebreak του τέταρτου σετ για να αυξήσει ξανά την πίεση στα... κόκκινα.

Έχει αυτήν τη μαγεία ένα τουρνουά δύο εβδομάδων που μπορεί σε λίγες μέρες από τώρα, όλα να έχουν ξεχαστεί. Για να φτάσει ως το φινάλε, όμως, ο Τσιτσιπάς καλείται να αφήσει πίσω του αυτήν την εμφάνιση στα δύο τελευταία σετ.

Να επιστρέψει στα δικά του στάνταρ όσον αφορά την επιφάνεια, να βρει το topspin φόρχαντ του που αποτελεί ένα από τα πιο κυριαρχικά χτυπήματα στο τουρ και να το συνδυάσει με το σερβίς που δείχνει να δουλεύει σε όλη τη διάρκεια της clay season.

