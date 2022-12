O Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία να… εξερευνήσει την Δυτική Αυστραλία παραμονές του United Cup.

Στο πλαίσιο της διαφήμισης του United Cup λίγα 24ωρα πριν την έναρξή του (29/12), ο Στέφανος Τσιτσιπάς και άλλοι τενίστες από τις χώρες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση, έκαναν promotion με τον δικό του τρόπο ο καθένας.

Ο Τσιτσιπάς το έκανε… εξερευνώντας τις ομορφιές της φύσης έξω από το Περθ όπου θα κάνει ντεμπούτο η εθνική μας ομάδα τένις.

Western Australia's natural beauty, combined with it’s rich cultural history and vibrant community, make it a truly special and sophisticated place to visit and explore. pic.twitter.com/yzsBzgSpuN