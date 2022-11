Ρούμπλεφ για Τσιτσιπά: «Άν κοιτάξεις τα ατομικά μας χτυπήματα, δεν είναι καλύτερος από εμένα»

Ο νικητής του χθεσινού αγώνα, Αντρέι Ρούμπλεφ, δε θα μπροούσε να αφήσει ασχολίαστη τη δήλωση του Έλληνα τενίστα πως είναι ξεκάθαρα καλύτερος παίκτης και έχασε μόνο από... λίγα εργαλεία.

Το χθεσινό παιχνίδι του ΑΤΡ Finals ανάμεσα στον Έλληνα τενίστα, Στέφανο Τσιτσιπά, και τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ έληξε με τον Ρώσο να ανδεικνύεται νικητής και τον Έλληνα να αποκλείεται από τη συνέχεια του τουρνουά.

Στις δηλώσεις του ο Τσιτσιπάς, αργότερα, εξήγησε πως είναι καλύτερος παίκτης και πως ο Ρούμπλεφ τον κέρδισε με τα «λίγα εργαλεία» που διαθέτει σαν παίκτης. Μετά τη δήλωση του Έλληνα τενίστα ο Ρώσος έδωσε την απάντησή του αφού πήρε λίγο χρόνο να καταλάβει τι εννοεί ακριβώς ο Τσιτσιπάς μιλώντας για εργαλεία.

«Δεν ξέρω αν έχω κάποια «εργαλεία». Αν κοιτάξεις τα ατομικά χτυπήματά μας, το backhand του (σ.σ. Τσιτσιπά) δεν είναι καλύτερο από το δικό μου και ούτε το forehand του είναι καλύτερο. Η ταχύτητα του σερβίς του δεν είναι καλύτερη από τη δική μου. Είναι γρηγορότερος αλλά αν κοιτάξει κανείς τις καλύτερες βολές μας, δε νομίζω. Φυσικά, σε γενικό πλαίσιο, είναι καλύτερος από εμένα γιατί είναι και υψηλότερα στο ράνκινγκ και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι προφανές και δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Δεν νομίζω όμως πως θα τον κέρδιζα μόνο με μερικά «εργαλεία». Όλα μας τα παιχνίδια ήταν σκληρά, αυτή τη χρονιά έχασα από αυτόν δύο φορές σε τρία σετ αλλά τώρα τον κέρδισα σε τρία σετ. Πάντα παίζαμε μεταξύ μας σκληρά παιχνίδια. Δεν μετράω μόνο τον τελικό του Μόντε Κάρλο, όπου έπαιξε πραγματικά πολύ καλά και με διέλυσε εύκολα. Όμως όλα τα υπόλοιπα ήταν σκληρά ματς».

Δείτε την αντίδραση το Ρούμπλεφ για τη δήλωση του Τσιτσιπά:

Andrey’s First reaction to “ the tools” comment 😂😂😂

pic.twitter.com/bm2EQAgSiT