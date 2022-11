Τσιτσιπάς για Ρούμπλεφ: «Ήταν ξεκάθαρο ότι ήμουν ο καλύτερος, κέρδισε με τα λίγα εργαλεία που έχει» (vid)

«Βέλη» προ τον αντίπαλό του Αντρέι Ρούμπλεφ μετά την ήττα που υπέστη, εκτόξευσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δηλώνοντας πως ήταν ο καλύτερος.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-1 σετ, αποκλείστηκε από τη συνέχεια στο ΑTP Finals στο Τορίνο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα του, δήλωσε ότι ο ίδιος έπαιξε καλύτερα από τον αντίπαλό του και πως αυτό ήταν ξεκάθαρο αφού είχε να κάνει περισσότερα πράγματα με την μπάλα. Παράλληλα ο Έλληνας τενίστας τόνισε ότι ο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης διέθετε λίγα εργαλεία για να τον αντιμετωπίσει.

«Ένιωσα πως ήμουν ο καλύτερος παίκτης εκεί έξω, πως μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα με την μπάλα, να είμαι πιο δημιουργικός. Δεν χρειάζεται καν να το πω αυτό, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Αλλά κατάφερε να επικρατήσει με τα λίγα εργαλεία που έχει στο παιχνίδι του. Ήταν σε θέση να τα αξιοποιήσει και να πάρει τη νίκη»

