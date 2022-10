Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον... γηπεδούχο Μίκαελ Ίμερ στα προημιτελικά του Όπεν της Στοκχόλμης, με τον 24χρονο Έλληνα να μετρά τέσσερις νίκες, χωρίς χαμένο σετ στους αγώνες του με τον συνομήλικό του Σουηδό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη δύσκολη νίκη του επί του Μαξίμ Κρέσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Όπεν της Στοκχόλμης και την Πέμπτη (20/10) έμαθε τον επόμενο αντίπαλό του.

Είναι ο Σουηδός, Μίκαελ Ίμερ που νίκησε τον Τόμι Πολ με 6-2, 6-3 και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μίκαελ Ίμερ θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21/10) και θα αρχίσει γύρω στις 19:00, ώρα Ελλάδας.

Home Town Hero! @MikaelYmer reaches the quarter-finals at the #StockholmOpen for the first time after defeating Paul 6-2 6-3@sthlm_open pic.twitter.com/pKe2MoPrV4