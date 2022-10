Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα μπορούσε να είναι με διαφορά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά η απόφασή του να μην εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, τον έχει κρατήσει στο Νο7.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε στην Αστάνα τον 4ο φετινό του τίτλο και 90ο στην καριέρα του.

Παρ’ όλα αυτά, με 4 τίτλους φέτος, ένας εκ των οποίων σε grand slam, από το Νο1 βρέθηκε στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης και ακόμη και σήμερα, παρά τη νίκη επί του Τσιτσιπά, θα παραμείνει εκεί. Ο λόγος έχει να κάνει στο 80% με το ότι αποφάσισε να μείνει… ανεμβολίαστος κατά του κορονοϊού.

Ο Νόλε, «πληρώνει» βαθμολογικά την απόφασή του, καθώς έχει χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τουλάχιστον 4.000 πόντους από 4 Masters που δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα που διεξάγονταν λόγω εμβολιασμού (3 στις ΗΠΑ κι ένα στον Καναδά), ενώ σε 3 grand slam θα μπορούσε να υπερασπιστεί τους 5.300 βαθμούς που είχε από πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να παίξει λόγω εμβολιασμού σε Australian Open, Ιντιαν Γουέλς, Masters Καναδά, Μαϊάμι, Σινσινάτι και US Open.

Δηλαδή σε 2 grand slam και 4 Masters, που αν πούμε ότι τα κέρδιζε όλα, θα είχε 8.000 βαθμούς επιπλέον απ’ ότι έχει τώρα!

Και αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι στο Wimbledon όπου κέρδισε τον τίτλο, έχασε 2.000 βαθμούς γιατί η ATP τιμώρησε τους διοργανωτές για την απόφασή τους να μην επιτρέψουν την συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων, τότε μιλάμε για πιθανούς 10.000 χαμένους βαθμούς!

Από αυτά τα επτά συνολικά τουρνουά, αν κέρδιζε ένα grand slam (ή έπαιρνε τους βαθμούς από το Wimbledon) και ένα Masters, χάνοντας τα υπόλοιπα πέντε, θα ήταν πάλι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης!

Αν τα κέρδιζε όλα, τότε θα είχε διαφορά 7.000 βαθμών περίπου από το Νο2! Αυτό, γιατί στα 4 Masters δεν είχε να υπερασπιστεί βαθμούς, καθώς πέρυσι δεν αγωνίστηκε σε κανένα από αυτά!

Αυτά, από τον Σέρβο τενίστα που με την σημερινή του νίκη επί του Στέφανου, ξεπέρασε και τον Ναδάλ σε ποσοστό νικών στην καριέρα του, με 83.29% έναντι 83.28% του Ισπανού.

#Djokovic with the highest winning percentage in history pic.twitter.com/hFsOCDYDhF