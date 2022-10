O Ρομπέρτο Μπαουτίστα Άγκουτ απέκλεισε τον Φελίξ Αλιασίμ με 2-0 σετ, στο πιο σημαντικό αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας στο Όπεν της Αστάνα.

Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Άγκουτ πέτυχε την πιο σημαντική νίκη στην πρώτη ημέρα του Αστάνα Όπεν στο Καζακστάν. Ο 34χρονος Ισπανός άφησε εκτός συνέχειας τον Φελίξ Αλιασίμ με 6-4, 7-6(6) και προκρίθηκε στη φάση των «16».

Εκεί θα είναι και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που επικράτησε του Σέρβου, Λάσλο Ντζέρε με 6-4, 6-3 και στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Κινέζο, Ζιζέν Ζανγκ, ο οποίος προερχόμενος από τα προκριματικά απέκλεισε τον Ασλάν Καράτσεφ με 4-6, 6-4, 6-1.

