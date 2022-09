Δείτε τον τελευταίο πόντο που έπαιξε στην καριέρα του ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ, που αμέσως αγκάλιασε τον Ναδάλ.

Το αντίο του Ρότζερ Φέντερερ από τα γήπεδα δεν έγινε με νίκη, αλλά λίγη σημασία είχε.

Οι Σοκ και Τιάφο αφού γλίτωσαν από match point των Ρότζερ και Ναδάλ, πήραν τη νίκη με έναν winner του Σοκ.

Ο Φέντερερ προσπάθησε να σώσει την κατάσταση, αλλά το δίδυμο από τις ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στο ματς και μαζί τέλος στην μεγάλη εποχή της Big3 που πλέον με την αποχώρηση του Φέντερερ, γίνεται Big-2…

Δείτε τον τελευταίο πόντο της καριέρας του σπουδαίου αυτού αθλητή:

The final point of @rogerfederer's incredible career has been played.#LaverCup pic.twitter.com/4IsOviYFyR