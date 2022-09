Ο Ρότζερ Φέντερερ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που κατέκλυσε την O2 Arena του Λονδίνου, στην τελευταία του προπόνηση με τον Ράφαελ Ναδάλ εν όψει του Laver Cup.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Laver Cup του Λονδίνου ξεκίνησε, με τη γνωστοποίηση του προγράμματος της 1ης ημέρας, την Παρασκευή (23/9), εκεί όπου ο Ρότζερ Φέντερερ, με συμπαίκτη τον Ράφαελ Ναδάλ θα δώσει τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του.

Η τελευταία προπόνηση στην κατάμεστη Ο2 Arena, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/9), απλά είναι προάγγελος των όσων θα ακολουθήσουν.

Ο Ράφαελ Ναδάλ, έχοντας φθάσει από το πρωί στο Λονδίνο, μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ, μπήκαν μαζί στην κατάμεστη από φιλάθλους O2 Arenα, για την απαραίτητη προπόνηση, έχοντας για αντιπάλους τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ.

Spot of Federer/Nadal v Djokovic/Murray doubles



Federer moving just fine... Mainly at the net so far and a volley winner goes down a treat



"He's the boss tomorrow!" Federer said moments ago of Nadal #LaverCup pic.twitter.com/hjeOMbg6ML