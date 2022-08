Ωραία κίνηση από την Μαρία Σάκκαρη που φώναξε στο court μία μικρή θαυμάστριά της και αντάλλαξαν χτυπήματα την ώρα της προπόνησης.

Ορεξάτη ξεκίνησε την προετοιμασία της για το τουρνουά στο Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη.

Το Νο3 του κόσμου (θα πέσει στο Νο4 την Δευτέρα) είδε αρκετό κόσμο να περιμένει να δει την προπόνησή της και ανάμεσά τους μία μικρή θαυμάστριά της, η οποία είχε βαφτεί στα μάγουλα, για να πάρει ένα θετικό σχόλιο από την Σάκκαρη.

Not @mariasakkari being the absolute nicest and complimenting this young fan’s face paint! Now *this* is tennis hitting us right in the feels. #FeelTennis #NBO22 pic.twitter.com/4ajIGzGAJJ

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα τενίστρια την κάλεσε και μέσα στο γήπεδο προκειμένου να ανταλλάξει μαζί της μερικά χτυπήματα, φτιάχνοντας την μέρα της νεαρής θαυμάστριάς της.

Well, this is awesome. @mariasakkari picked a little girl out of the crowd at the end of her practice and hit a few balls with her. #NBO22 pic.twitter.com/JObOIluHR5