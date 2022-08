Πάνω σε ένα ταμπλό με θηρία έπεσε η Σάκκαρη στο τουρνουά του Τορόντο καθώς η κλήρωση έβγαλε τρομερά διασταυρώματα.

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει… restart την επόμενη εβδομάδα από το Τορόντο.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Σαν Χοσέ από την Σέλμπι Ρότζερς, η Ελληνίδα τενίστρια πάει στον Καναδά όπου ελπίζει η παρουσία της να είναι πολύ καλύτερη.

Έμαθε τις πιθανές αντίπαλές της και η αλήθεια είναι ότι έπεσε σε πολύ δύσκολη πλευρά. Η Ελληνίδα τενίστρια περνάει απευθείας στον δεύτερο γύρο όπου θα παίξει είτε με την Σοφία Κένιν, είτε με την Σλόαν Στέφενς. Στην επόμενη φάση θα βρει είτε την Ανισίμοβα, είτε μία εκ των Πλίσκοβα και Κρεϊτσίκοβα που παίζουν μαζί στον πρώτο γύρο! Μετά ακολουθεί η Ζαμπέρ (αν όχι η Τυνήσια, μία εκ των Κασάτκινα, Αντρεέσκου, Γκαρσία) και στα ημιτελικά πέφτει πάνω στο ταμπλό… φωτιά της Σβιόντεκ.

Το Νο1 του κόσμου θα περιμένει πιθανότατα την Σέλμπι Ρότζερς στον δεύτερο γύρο και μετά υπάρχουν Φερνάντες και Χαντάντ Μάια στον τρίτο. Ακολουθεί ένα ταμπλό με πολλά grand slam καθώς πιθανές αντίπαλες είναι οι Μπένσιτς ή Αζαρένκα (παίζουν μαζί στον πρώτο γύρο), Σερένα Γουίλιαμς (με qualifier και μερά με μία από τις δύο παραπάνω), Οσάκα ή Μουγκουρούθα στον προημιτελικό!

Top half of the @NBOtoronto draw right here, holy smokes!!!#NBO22 pic.twitter.com/cmcZ8OfqB3