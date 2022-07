Ο Τσερούντολο εκθρόνισε τον Ρούμπλεφ στο Αμβούργο

Το 500άρι χωμάτινο Όπεν του Αμβούργου θα έχει νέο πρωταθλητή, καθώς ο Φρανσίσκο Τσερούντολο νίκησε τον περσινό νικητή Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0.

Ο Φρανσίσκο Τσερούντολο συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, ο 24χρονος Αργεντινός νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 6-2 και το 500άρι χωμάτινο Όπεν του Αμβούργου θα έχει νέο πρωταθλητή.



Ο Τσερούντολο αφού επέστρεψε από το 0-3 και 15-40 στο 1ο σετ, στη συνέχεια κυριάρχησε του Ρώσου, που ήταν ο κάτοχος του τίτλου και έφθασε στις εφτά σερί νίκες και τη 2η στην καριέρα του απέναντι σε παίκτη του Top 10. Την περασμένη εβδομάδα όταν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο Μπάσταντ της Σουηδίας, είχε νικήσει και τον Κάσπερ Ρουντ.

On in Hamburg!@FranCerundolo notches a QF spot after taking out Andrey Rublev 6-4, 6-2.@hamburgopen | #HamburgOpen pic.twitter.com/wn7OdraBRa