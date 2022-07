Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε να κοπιάσει ιδιαίτερα για να νικήσει τον Γερμανό, Νίκολα Κουν με 2-1 και συνεχίζει στο 500άρι τουρνουά στο Αμβούργο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στον πρώτο του αγώνα στο 500άρι χωμάτινο τουρνουά τοτ Αμβούργου. Ο 19χρονος Ισπανός χρειάστηκε την ανατροπή για να νικήσει τον Γερμανό, Νίκολα Κουν με 3-6, 6-1, 7-6(3) και να προκριθεί στη φάση των «16».



Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο, Φίλιπ Κραϊνοβιτς, που με τη σειρά του νίκησε τον Αργεντινό, Σεμπάστιαν Μπάεθ με 6-1, 4-6, 7-6. Την έπληξη σημείωσε ο Φινλανδός, Εμίλ Ρουουσουβουόρι (Νο.42), αποκλείοντας τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 7-5, 6-4 και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λορέντσο Μουζέτι, που άφησε εκτός συνέχειας τον Ντούσαν Λάγιοβιτς με 6-7(4), 7-6(4), 6-3.

