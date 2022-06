Το δικαίωμα να κάνουν οι τενίστες off court coaching στην διάρκεια των διαλειμμάτων ξεκινά δοκιμαστικά η ΑΤΡ. Ποιοι είναι οι κανόνες του.

Οι… προσευχές των περισσότερων τενιστών φαίνεται να εισακούστηκαν καθώς η ATP αποφάσισε μετά το Wimbledon να τεθεί σε εφαρμογή, έστω και δοκιμαστικά για μία περίοδο, το off-court coaching.

Μία απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στα τουρνουά για τους τενίστες, οι οποίοι προσπαθούν σε κάθε παιχνίδι με… κώδικες να επικοινωνήσουν με τους προπονητές τους. Η απόφαση αυτή έχει βρει υπέρμαχους αρκετούς τενίστες, μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Την είδηση υποδέχτηκε με… ενθουσιασμό ο Πάτρικ Μουράτογλου, ο οποίος συνεχάρη την ΑΤΡ, τονίζοντας πως είναι μια σωστή απόφαση, αλλά και πως με αυτήν, σταματά η «υποκρισία» στο άθλημα όπου όλοι… προσποιούνται πως δεν κάνουν coaching.

Congratulations to the ATP for “legalizing” a practice that has been going on at almost every match for decades. No more hypocrisy. https://t.co/OVwgtwLLrW