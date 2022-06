Η Οντς Τζαμπέρ στο Βερολίνο και η Μπεατρίς Χαντάντ Μαΐα στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησαν τους τίτλους, με τις αντίπαλές τους στον τελικό να αποχωρούν.

Η Ονς Τζαμπέρ κατέκτησε σχεδόν άκοπα τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου, επιτυχία που φέρνει την Τυνήσια στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης και ρεκόρ καριέρας.

Ο τελικός στο τουρνουά του Βερολίνου δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η Ελβετίδα Μπελίντα Μπέντσιτς, που στα ημιτελικά απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη, εγκατέλειψε εξ ατίας τραυματισμού.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury



Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.

Τη στιγμή της αποχώρησής της το σκορ ήταν στο 6-3, 2-1 υπέρ της Τζαμπέρ, που έφθασε στον 3ο τίτλο της καριέρας της και δεύτερο μέσα στο 2022, μετά τη Μαδρίτη.

Μετά τη νίκη της η Τζαμπέρ, αφού το σκέφθηκε για λίγο, βούτηξε στα νερά λίμνης.

How to get cool after your match?



Take a dip in the lake! @Ons_Jabeur

Νέος τίτλος για τη Χαντάντ Μαΐα



Την εντυπωσιακή της παρουσία στο γρασίδι συνέχισε η Μπεατρίς Χαντάντ Μαΐα, η Βραζιλιάνα μετά τον παρθενικό της τίτλο πριν από μια εβδομάδα στο Νότιγχαμ, κατέκτησε τον τίτλο και στο Μπέρμιγχαμ.

Όπως και στο Βερολίνο, έτσι και στο τουρνουά της αγγλικής πόλης ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η Κινέζα, Σουάι Ζανγκ αποχώρησε μετά το 9ο γκέιμ του 1ου σετ, εξ αιτίας ενοχλήσεων στον αυχένα και με το σκορ στο 5-4 υπέρ της Χαντάντ Μαΐα.

BIA



Haddad Maia continues her incredible streak on grass, capturing the #RothesayClassic title

Οι ημιτελικοί του τουρνουά, λόγω της βροχής, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (19/6). Η Χαντάντ Μαΐα νίκησε τη Σιμόνα Χάλεπ με 6-3, 2-6, 6-4 και η Ζανγκ τη Σοράνα Κιρστέα με 4-6, 6-1, 7-6(5).